Германия: НАТО не закроет небо над Украиной

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО не закроет небо над Украиной, потому что это будет означать вступление в военный конфликт с Россией. Об этом в воскресенье, 6 марта, политик заявила в эфире немецкого телеканала ARD, цитирует Укринформ.

«Если самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это будет означать прямое участие НАТО в конфликте. У нас есть ответственность за защиту собственного населения», — отметила Бербок.

Она отметила, что блок несет ответственность за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать, чтобы путинская война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую.