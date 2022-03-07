Германия: НАТО не закроет небо над Украиной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО не закроет небо над Украиной, потому что это будет означать вступление в военный конфликт с Россией. Об этом в воскресенье, 6 марта, политик заявила в эфире немецкого телеканала ARD, цитирует Укринформ.
«Если самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это будет означать прямое участие НАТО в конфликте. У нас есть ответственность за защиту собственного населения», — отметила Бербок.
Она отметила, что блок несет ответственность за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать, чтобы путинская война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую.
При этом министр подчеркнула, что упреки Президента Украины Владимира Зеленского «бьют прямо в сердце».
Глава МИД ФРГ сказала, что события последних дней показали — для Путина не существует «красных линий», поэтому НАТО должно усилить свои восточные границы, чтобы быть в состоянии защитить союзников.
Германия в свою очередь будет смотреть, что еще сможет предоставить Киеву из своих запасов. В то же время глава МИД ФРГ отметила, что «не обо всех договоренностях нужно говорить в публичном пространстве».
Ранее Блинкен сообщил, что США дали «зеленый свет» странам НАТО в случае, если они решат предоставить истребители Украине.korrespondent.net