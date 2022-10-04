Германия назвала условие вступления Украины в НАТО

Германия приветствует решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. Однако официальный Берлин отмечает, что решение по ее принятию должны приниматься всеми странами Североатлантического альянса. Об этом заявила министра обороны Германии Кристине Ламбрехт во время своего визита в молдавскую столицу Кишинев, сообщает Тagesschau.

«Конечно, Украина свободна выбирать тот Альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Однако для вступления в НАТО есть определенные требования. Сейчас этот вопрос будет обсуждаться между 30 странами Североатлантического альянса», — отметила чиновница.