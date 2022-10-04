Германия назвала условие вступления Украины в НАТО

Германия приветствует решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. Однако официальный Берлин отмечает, что решение по ее принятию должны приниматься всеми странами Североатлантического альянса. Об этом заявила министра обороны Германии Кристине Ламбрехт во время своего визита в молдавскую столицу Кишинев, сообщает Тagesschau.
«Конечно, Украина свободна выбирать тот Альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Однако для вступления в НАТО есть определенные требования. Сейчас этот вопрос будет обсуждаться между 30 странами Североатлантического альянса», — отметила чиновница.
Как известно, Зеленский в пятницу, 30 сентября, сообщил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО.
Добавим, Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в «другое время», а сейчас более актуальным является предоставление ей поддержки для борьбы с российской агрессией.
«США десятки лет четко заявляли, что поддерживают политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 членами Альянса и странами, которые стремятся к нему присоединиться. Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддерживать Украину — практическая поддержка Украины «на земле», а процессом в Брюсселе надо заняться в другое время», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.korrespondent.net