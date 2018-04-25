Германия не будет эвакуировать заразившихся коронавирусом в отпуске

Фото pixabay.com

Правительство Германии не будет эвакуировать на родину своих граждан, заразившихся коронавирусом во время поездок в отпуск за границу, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Deutsche Welle.

«Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию», — сказал министр в интервью газете Bild am Sonntag.

«Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих», — подчеркнул Маас.

С 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран. «Мы хотим иметь возможность положиться на то, что наши граждане, учитывая распространение вируса, проявят в путешествиях максимальную осторожность», — отметил Маас.

Как сообщалось, страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран.