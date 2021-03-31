Германия не будет вакцинировать препаратом AstraZeneca людей моложе 60

Отмечается, что Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай формирования тромбов в мозгу у пациентов, которые незадолго до этого были вакцинированы. Во всех случаях, кроме двух, это были женщины в возрасте 20-63 года. У 19 человек при этом был очень низкий уровень тромбоцитов. Девять из них в итоге умерли.

Ангела Меркель заявила, что эти факты невозможно проигнорировать.

Это решение является кардинальным изменением прежней политики, по которой вакцину AstraZeneca, наоборот, планировали для младшего населения.

Ранее 30 марта сначала клиника Шарите, а дальше несколько регионов страны самостоятельно приняли решение приостановить использование вакцины AstraZeneca для этой группы.

Германия уже приостанавливала использование вакцины AstraZeneca во время предыдущей волны паники вокруг нее, но после заключения регулятора ЕС возобновила прививки.

Напомним, накануне немецкий регулятор зарегистрировал девять смертей пациентов после COVID-прививки препаратом AstraZeneca.