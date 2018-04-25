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Германия не поддерживает идею увеличения бюджета Евросоюза за счет увеличения взносов

Фото из открытых источников

Постоянный представитель Германии в Евросоюзе Майкл Клаусс сделал на днях довольно непопулярное для своих коллег по Брюсселю заявление о том, что его страна больше не поддерживает идею увеличения бюджета ЕС за счет повышения государствами размера взносов выше 1 процента от их валового внутреннего продукта.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, для многих в Брюсселе это был тревожный сигнал, означающий, что Германия не готова увеличить свой взнос в ЕС в течение следующего финансового года. Это идет вразрез тому, о чем Берлин говорил полтора года назад. Напомним, что тогда канцлер Ангела Меркель после переговоров ее Христианско-Демократического союза (ХДС) с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ) щедро обещала: «Мы готовы к тому, чтобы Германия внесла больший вклад в бюджет ЕС, и мы будем платить больше 1 процента».

Но поскольку дела в немецкой экономике нынче идут далеко не в гору, Берлин решил отозвать свою инициативу, даже если это поставит бюджет ЕС в трудное положение.

Последний шаг Германии может создать проблемы для будущего президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Лейен, которая, как и Меркель, представляет ХДС Германии. Перед тем, как быть назначенной на эту должность, она сделала несколько довольно далеко идущих обещаний, в том числе планировала увеличить количество стипендий по программе университетского обмена ERASMUS. Сокращение бюджета может затруднить выполнение этого обещания.

Несмотря на свою жесткую позицию, Германия отвергает обвинения в том, что она демонстрирует отсутствие солидарности с более бедными государствами-членами ЕС. Берлин указывает на тот факт, что в абсолютном измерении вклад Германии в Брюссель увеличится, даже если бюджет ЕС будет ограничен 1 процентом ВВП.

Германия не одинока в своем желании ограничить бюджет. С ней солидарны Швеция, Нидерланды и Дания.

В середине октября главы государств и правительств ЕС встретятся, чтобы обсудить бюджет, но окончательное соглашение, скорее всего, не будет достигнуто к концу года.

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