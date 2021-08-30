Германия нуждается в 400 тысячах мигрантах в год

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Федеральное агентство занятости ФРГ призывает правительство привлечь в страну больше иммигрантов, чем в прежние годы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в газете Süddeutsche Zeitung вышла статья под заголовком «В Германии кончились рабочие». В ней отмечается, что из-за демографического развития число потенциальных работников типичного профессионального возраста к концу этого года сократится почти на 150 тысяч, а в ближайшие годы сокращение будет «гораздо более значительным». Германия может решить эту проблему только путем обучения неквалифицированных рабочих. «Нам нужно 400 тысяч иммигрантов в год. Намного больше, чем в предыдущие годы. От медсестер и техников по кондиционированию воздуха до специалистов по логистике и ученых: повсюду будет нехватка квалифицированных работников», — говорится в статье.

«Вы можете встать и сказать: мы не хотим никаких иностранцев. Но это не работает», — пишет редакция газеты.