Германия объявила двух дипломатов РФ персона нон грата

МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ персона нон грата. Об этом сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок в среду, 15 ноября, передает ТАСС.
По ее словам, такое решение принято в связи с вынесением приговора по делу об убийстве в Берлине.
Бербок заявила, что «убийство по государственному заказу, как его определил суд», представляет собой «серьезное нарушение германского права и суверенитета ФРГ».
«Мы только что вызвали на разговор посла России. Послу сообщили, что два представителя дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами», – сказала министр и спрогнозировала, что диалог между Берлином и Москвой «серьезно осложнится».
Накануне в среду стало известно, что суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было «давно спланированным» заказным убийством по поручению структур РФ.