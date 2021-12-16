Германия объявила двух дипломатов РФ персона нон грата

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МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ персона нон грата. Об этом сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок в среду, 15 ноября, передает ТАСС.

По ее словам, такое решение принято в связи с вынесением приговора по делу об убийстве в Берлине.

Бербок заявила, что «убийство по государственному заказу, как его определил суд», представляет собой «серьезное нарушение германского права и суверенитета ФРГ».