  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В Берлине предупредили о расколе Европы

Подробнее...
default image
Часть помощи ЕС Литве агротуризму превратилась в роскошное жилье

Подробнее...
default image
300 тыс. евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера

Подробнее...
default image
Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29

Подробнее...
default image
Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС

Подробнее...
default image
А.Зуокас, Р.Жемайтайтис и А.Паулаускас вместе пойдут на выборы в сейм

Подробнее...
default image
США возобновили операцию против ИГИЛ в Сирии

Подробнее...
default image
А.Скайсгирите критикует решение Э.Макрона улучшить отношения с Россией

Подробнее...
default image
Землетрясение в Албании: число жертв растет, сотни пострадавших

Подробнее...
default image
Тысячи фермеров протестуют по всей Литве

Подробнее...
default image
Германия обжаловала решение суда ЕС по OPAL

Подробнее...
default image
Литва отклонила предложение Финляндии по переговорам по БелАЭС

Подробнее...
default image
Переговоры в ЕС о правилах для водителей грузовиков не дали результатов

Подробнее...
default image
Британский парламент возобновит работу 17 декабря

Подробнее...
default image
Жители Литвы стали меньше доверять прокуратуре и сейму

Подробнее...
default image
Вынесли на миллиард. Громкое ограбление в Дрездене

Подробнее...
default image
В Нидерландах предлагают запретить туристам посещать кофешопы

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: обещание довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП будет выполнено

Подробнее...
default image
В ЕС начались переговоры о требованиях к водителям грузовиков, Литва – против

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс встретится в Таллине с коллегами из Эстонии, Швеции и Украины

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Германия обжаловала решение суда ЕС по OPAL

Фото gazprom.ru

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL, вынесенного по иску Польши, сообщает Польское Радио.

В сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода OPAL Газпромом. В пятницу истек срок обжалования этого решения. Германия однако успела подать апелляцию. 

Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода Северный поток позволит Газпрому перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши.

Власти в Варшаве также подчеркнули, что поставки голубого топлива из России угрожают энергетической безопасности ЕС в то время, когда Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.

Как сообщалось, 10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому Газпром мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ Северного потока. Решение вступило в силу 14 сентября.

Как известно, после решения суда Газпром сохранил право на использование 50% OPAL.

korrespondent.net

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600