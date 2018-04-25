Германия обжаловала решение суда ЕС по OPAL

Фото gazprom.ru

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL, вынесенного по иску Польши, сообщает Польское Радио.

В сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода OPAL Газпромом. В пятницу истек срок обжалования этого решения. Германия однако успела подать апелляцию.

Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода Северный поток позволит Газпрому перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши.

Власти в Варшаве также подчеркнули, что поставки голубого топлива из России угрожают энергетической безопасности ЕС в то время, когда Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.

Как сообщалось, 10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому Газпром мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ Северного потока. Решение вступило в силу 14 сентября.

Как известно, после решения суда Газпром сохранил право на использование 50% OPAL.