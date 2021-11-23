Германия отказалась принять мигрантов из Беларуси

Германия отвергла предложение формального главы Беларуси Александра Лукашенко принять 2 тысячи мигрантов, находящихся на белорусской территории. Об этом заявил спикер правительства ФРГ, сообщает Reuters.
«Идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2000 мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС», — сказал спикер.
Прежде Лукашенко заявил, что Германия должна принять 2 тысячи мигрантов, пишет Spiegel.
«Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором приграничной с Польшей Гродненской области.
Александр Лукашенко попросил ЕС, и особенно Германию, «забрать этих людей у нас».
Ранее сообщалось, что число мигрантов на белорусско-польской границе уменьшилось. Также уменьшилось и количество попыток нелегального пересечения границы.korrespondent.net