Германия отказалась принять мигрантов из Беларуси

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Германия отвергла предложение формального главы Беларуси Александра Лукашенко принять 2 тысячи мигрантов, находящихся на белорусской территории. Об этом заявил спикер правительства ФРГ, сообщает Reuters.

«Идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2000 мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС», — сказал спикер.

Прежде Лукашенко заявил, что Германия должна принять 2 тысячи мигрантов, пишет Spiegel.

«Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором приграничной с Польшей Гродненской области.

Александр Лукашенко попросил ЕС, и особенно Германию, «забрать этих людей у ​​нас».

Ранее сообщалось, что число мигрантов на белорусско-польской границе уменьшилось. Также уменьшилось и количество попыток нелегального пересечения границы.