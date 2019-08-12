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Германия откажется от пластиковых пакетов

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Министерство окружающей среды и ядерной безопасности Германии работает над запретом использования пластиковых пакетов, сообщила глава ведомства Свенья Шульце, пишет DW. 

«Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов», — сказала она. По словам Шульце, в стране успешно работает добровольное соглашение с предприятиями об уменьшении использования пластиковых пакетов. 

«Теперь мы можем закрепить этот успех запретом», — подчеркнула она. Шульце также планирует добиться еще одной сделки, предусматривающей сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.

 Напомним, что в новой Зеландии 1 июля вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов.

korrespondent.net

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