Германия откажется от пластиковых пакетов

Министерство окружающей среды и ядерной безопасности Германии работает над запретом использования пластиковых пакетов, сообщила глава ведомства Свенья Шульце, пишет DW.
«Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов», — сказала она. По словам Шульце, в стране успешно работает добровольное соглашение с предприятиями об уменьшении использования пластиковых пакетов.
«Теперь мы можем закрепить этот успех запретом», — подчеркнула она. Шульце также планирует добиться еще одной сделки, предусматривающей сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.
Напомним, что в новой Зеландии 1 июля вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов.korrespondent.net
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