Германия отказывается дальше поставлять Украине вооружение

Политик напомнил, что Германия должна оказывать своим партнерам по альянсу «поддержку в рамках обязательств», как это предусмотрено статье 5-й Договора о НАТО. «Во время холодной войны мы бы, вероятно, не поняли, если бы наши союзники сократили коллективную оборону из-за ситуации на различных театрах военных действий — а такие в мире были», — добавили в Минобороны.

Стабильность и безопасность Европы в настоящее время защищают в Украине

В то же время в совместной статье для издания Der Spiegel эксперты в области обороны социал-демократ Кристиан Клинк, представитель партии Союз 90/»зеленые» Зара Нанни и свободный демократ Александер Мюллер раскритиковали нынешнюю позицию Берлина, заключающуюся в том, что поддержание потенциала бундесвера для защиты Германии и НАТО имеет приоритет над оказанием помощи Украине.

Авторы статьи указали, что до сих пор правительство объясняло сравнительно небольшие объемы военной помощи Украине дефицитом военной техники в самой немецкой армии. «Это не что иное, как сконструированный конфликт целей, поскольку безопасность и стабильность Европы в настоящее время защищают в Украине», — подчеркнули они.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Украину вскоре должны доставить системы ПВО IRIS-T и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA.