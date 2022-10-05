Германия отклонила требования Польши о репарациях

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве заявила, что вопрос о репарациях Польше за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, «закрыт» для Германии. Об этом пишет Bild.
Таким образом она подтвердила официальную позицию Германии, действовавшую на протяжении многих лет, которая заключалась в отсутствии правовых оснований для требований репараций со стороны Польши.
Напомним, 3 октября МИД Польши направил дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В документе говорится, что стороны должны принять меры для «постоянного урегулирования последствий агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах».
Ранее в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн).
Напомним, Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша должна потребовать военные репарации за причиненный вред во время Второй мировой войны не только от Германии, но и от России.korrespondent.net