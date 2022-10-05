Германия отклонила требования Польши о репарациях

Напомним, 3 октября МИД Польши направил дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В документе говорится, что стороны должны принять меры для «постоянного урегулирования последствий агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах».

Ранее в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн).

Напомним, Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша должна потребовать военные репарации за причиненный вред во время Второй мировой войны не только от Германии, но и от России.