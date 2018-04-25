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Германия поддерживает вступление Беларуси в ВТО

Фото Валерий Шарифулин/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Германия поддерживает вступление Беларуси в ВТО, заявил уполномоченный по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэль Зиберт, выступая на открытии XVII Минского форума «Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры» в Минске.

«Мы хотели бы поддержать вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию», — отметил Зиберт, слова которого приводит государственное агентство БелТА.

Представитель германского МИД назвал важной роль Беларуси, соединяющей Восток и Запад. По его мнению, на этом векторе у белорусской внешней политики есть большие перспективы.

Зиберт констатировал позитивное развитие диалога по линии Беларусь — ЕС: «Перед нами много задач и мы их должны реализовать. В Федеральном правительстве Германии большая воля к сотрудничеству с Беларусью. Мы готовы и дальше развивать отношения, в том числе по реализации белорусско-европейского сотрудничества и «Восточного партнерства». Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в отношениях Беларуси и Германии были взлеты и падения, но в настоящее время отношения стабилизировались.

Он отметил важность Минского форума как диалоговой площадки для развития сотрудничества Германии и Беларуси.

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