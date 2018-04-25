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Германия потратит на защиту климата 100 миллиардов евро

Фото pixabay.com

Власти Германии потратят не менее 100 миллиардов евро на программу мер по борьбе с изменениями климата. Такое соглашение согласовало правительство страны, пишет ЕП.

Как сообщается, переговоры правительственной коалиции продолжались более 18 часов. В результате было принято соглашение, охватывающее ряд мероприятий, от борьбы с вредными выбросами в энергетическом и промышленном секторах до стимулов для развития электромобилей или общественного транспорта.

Согласно плану, цены на авиабилеты будут расти, а билеты на поезда станут дешевле. Около 86 млрд евро будет вложено в железнодорожную инфраструктуру.

Также будет предоставлено финансирование для тестирования новых способов побудить больше людей пользоваться общественным транспортом, таких как годовые билеты за 365 евро.

Правительство заявило, что инвестиции не повлияют на его планы по сохранению сбалансированности бюджета, а, наоборот, помогут «поддержать экономику».

На электростанции в Германии приходится порядка 2% мировых выбросов, которые являются причиной нагревания атмосферы Земли, таяния ледников, повышения уровня моря. Германия в этом году уже объявила об отказе от угля до 2038 года, но столкнулась с местным сопротивлением со стороны шахтерских регионов.

korrespondent.net

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