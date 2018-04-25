default image
В Вильнюсе у мусорного контейнера обнаружен новорожденный

Подробнее...
default image
В.Василяускас: основная часть не обмененных литов – мелкие монеты

Подробнее...
default image
Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев

Подробнее...
default image
В Австралии открыто четвертое почетное консульство Литвы

Подробнее...
default image
Названы самые могущественные страны мира

Подробнее...
default image
Германия повышает свою устойчивость к гибридным атакам

Подробнее...
default image
Исследование: более 20% сигарет в Литве – нелегальные

Подробнее...
default image
"Моссад" помог предотвратить серию терактов в Дании и других странах Европы

Подробнее...
default image
Рейтинг медицинских учреждений будет обновляться дважды в год

Подробнее...
default image
Генсек ООН остался недоволен конференцией по климату

Подробнее...
default image
Лауреаты Национальной премии – А. Пуйпа, А. Григорян, С. Шальтянис

Подробнее...
default image
Польша исключена из принципа климатической нейтральности до 2050 года

Подробнее...
default image
Армия Литвы заключила предварительный договор о покупке систем связи за 8,7 млн евро

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил проект бюджета на 2020 год, он отправляется в сейм

Подробнее...
default image
США отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

Подробнее...
default image
Наиболее часто упоминающимся в СМИ министром остается А.Вярига

Подробнее...
default image
Палата общин начнет рассмотрение билля о Brexit

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс: в борьбе с изменениями климата придется менять образ жизни

Подробнее...
default image
Евро положительно сказался на экономике страны – Банк Литвы

Подробнее...
default image
Популярность С.Сквернялиса упала на 8 проц. пунктов

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

Германия повышает свою устойчивость к гибридным атакам

  • Nuotraukos: Alfredas Pliadis /KAM

Германия повышает устойчивость своих военных, в том числе и дислоцированных в Литве, к разного рода гибридным атакам, говорит находящийся в Вильнюсе глава Бундесвера.

Генеральный инспектор Бундесвера, генерал Эберхард Цорн сказал, что германские военнослужащие несколько месяцев назад получили инструкции, как обращаться с мобильными телефонами, вести себя в социальных сетях.

«Нам прекрасно известно о возникающих кибернетических и информационных угрозах, поэтому мы пытаемся повысить сознательность наших военных», – сказал генерал журналистам в понедельник.

«Наши военные могут присутствовать в социальных сетях и могут распространять информацию, однако им должны быть известны вопросы военной безопасности и (…) все кампании фейковых новостей, которые могут существовать в международных миссиях», – сказал генерал.

По его словам, в Бундесвере несколько лет назад был создан командный пункт по борьбе с кибернетическими и информационными угрозами.

В конце сентября на различных интернет-сайтах была распространена на нескольких языках фейковая новость о том, что размещенные в Литве германские военные на танке осквернили еврейское кладбище в Каунасе и намалевали там свастики.

Более ста пятидесяти немецких военных, причисленных к батальону НАТО под командованием Германии дислоцированы в Литве в 2017 году. С этого времени они постоянно становятся мишенью различных выпадов, утверждает командующий Вооруженными силами Литвы (ВС), генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.   

Как только в Литве дислоцировались первые немецкие солдаты, в феврале позапрошлого года на имя спикера сейма Виктораса Пранцкетиса и полиции было прислано ложное сообщение об изнасилованной девочке. 

СМИ также сообщали, что Россия взломала смарт-фоны союзников НАТО, дислоцированных в Балтийских странах, а целью этого является получение оперативной информации, оценка мощи размещенных сил и запугивание военных. 

«В каждую ротацию (немецких военных) мы сталкивались с тем, что что-то вылазит, или чем-то пользуются – фейковая новость, связанная с Батальоном передового базирования НАТО», – сказал В. Рупшис.

По словам командующего ВС Германии, военные этой страны могут использовать свои профили в социальных сетях для опровержения ложных новостей. 

«Даже я начал пользоваться социальными сетями. Это важный формат представления нашей позиции и нашей информации людям»,  – сказал Э. Цорн.

Генералы Литвы и Германии в понедельник обсудили двухстороннее сотрудничество и планирующиеся Берлином инвестиции в литовскую военную инфраструктуру. 

Посетившая Литву в октябре этого года министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что немцы планируют в ближайшие пять лет инвестировать в инфраструктуру 90 млн. евр.


В целом в международном Батальоне НАТО в Литве служат около 1,2 тыс. военных. В целях сдерживания России, сходные военные подразделения под командованием стран НАТО дислоцированы во всех Балтийских странах и Польше.

Оставьте свой комментарий

avatar
600