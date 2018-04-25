Германия повышает свою устойчивость к гибридным атакам

Nuotraukos: Alfredas Pliadis /KAM

Германия повышает устойчивость своих военных, в том числе и дислоцированных в Литве, к разного рода гибридным атакам, говорит находящийся в Вильнюсе глава Бундесвера.

Генеральный инспектор Бундесвера, генерал Эберхард Цорн сказал, что германские военнослужащие несколько месяцев назад получили инструкции, как обращаться с мобильными телефонами, вести себя в социальных сетях.

«Нам прекрасно известно о возникающих кибернетических и информационных угрозах, поэтому мы пытаемся повысить сознательность наших военных», – сказал генерал журналистам в понедельник.

«Наши военные могут присутствовать в социальных сетях и могут распространять информацию, однако им должны быть известны вопросы военной безопасности и (…) все кампании фейковых новостей, которые могут существовать в международных миссиях», – сказал генерал.

По его словам, в Бундесвере несколько лет назад был создан командный пункт по борьбе с кибернетическими и информационными угрозами.

В конце сентября на различных интернет-сайтах была распространена на нескольких языках фейковая новость о том, что размещенные в Литве германские военные на танке осквернили еврейское кладбище в Каунасе и намалевали там свастики.

Более ста пятидесяти немецких военных, причисленных к батальону НАТО под командованием Германии дислоцированы в Литве в 2017 году. С этого времени они постоянно становятся мишенью различных выпадов, утверждает командующий Вооруженными силами Литвы (ВС), генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Как только в Литве дислоцировались первые немецкие солдаты, в феврале позапрошлого года на имя спикера сейма Виктораса Пранцкетиса и полиции было прислано ложное сообщение об изнасилованной девочке.

СМИ также сообщали, что Россия взломала смарт-фоны союзников НАТО, дислоцированных в Балтийских странах, а целью этого является получение оперативной информации, оценка мощи размещенных сил и запугивание военных.

«В каждую ротацию (немецких военных) мы сталкивались с тем, что что-то вылазит, или чем-то пользуются – фейковая новость, связанная с Батальоном передового базирования НАТО», – сказал В. Рупшис.

По словам командующего ВС Германии, военные этой страны могут использовать свои профили в социальных сетях для опровержения ложных новостей.

«Даже я начал пользоваться социальными сетями. Это важный формат представления нашей позиции и нашей информации людям», – сказал Э. Цорн.

Генералы Литвы и Германии в понедельник обсудили двухстороннее сотрудничество и планирующиеся Берлином инвестиции в литовскую военную инфраструктуру.

Посетившая Литву в октябре этого года министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что немцы планируют в ближайшие пять лет инвестировать в инфраструктуру 90 млн. евр.



В целом в международном Батальоне НАТО в Литве служат около 1,2 тыс. военных. В целях сдерживания России, сходные военные подразделения под командованием стран НАТО дислоцированы во всех Балтийских странах и Польше.