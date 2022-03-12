Германия предоставляет украинским беженцам бесплатное изучение немецкого языка

Украинским беженцам в Германии предоставлена возможность бесплатного изучения немецкого языка в специально созданных для этой цели аккредитованных школах.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, начать осваивать один из сложнейших европейских языков возможно с любого уровня, в том числе с нуля.
Программа подразумевает изучение структуры языка, грамматики и лексики. Окончившие курс будут иметь высокий В2 уровень знания немецкого, чего достаточно для поступления на работу или даже в вуз.
Беженцы, кроме всего прочего, могут обратиться в «общенародные» образовательные учреждения, которые частично получают финансирование от правительства. Чтобы получить возможность изучить язык в них, нужно просто зайти в ближайшую такую школу, показать документ, удостоверяющий статус беженца, узнать о наличии там языковых курсов и записаться.