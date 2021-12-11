Германия примет 25 тысяч беженцев из Афганистана — СМИ

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Германия согласилась принять 25 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в письме еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Юханссон от 9 декабря, которое оказалось в распоряжении издания, «уязвимые люди и беженцы, подвергающиеся риску, ждут того, чтобы начать новую жизнь в безопасности и с достоинством».

Политик призвала страны — члены ЕС выполнить свои обещания по принятию беженцев до 2022 года, в соответствии с которыми 40 тыс. человек должны быть размещены в Европе.