Германия примет еще 928 беженцев из греческих лагерей

Германия выполнит свое обязательство принять беженцев из лагерей на островах Греции.

Как передает АЗЕРТАДЖ, называется цифра в 928 лиц, которых страна готова принять. Речь идет преимущественно о детях-сиротах без сопровождения взрослых, беременных женщинах и матерях-одиночках с детьми. Беженцев будут привозить группами с 24 июля по конец августа. 142 человека примет одна только столица.

Лагери беженцев в Греции переполнены. Например, в одном из них, на острове Лесбос, рассчитанном на 3 тыс.мест, живут 19 тыс. человек.