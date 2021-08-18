Германия приостанавливает финпомощь Афганистану

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Германия прекратит оказывать финансовую помощь Афганистану, так как власть в стране захватил «Талибан». Об этом заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер, сообщает агентство DPA во вторник, 17 августа.

Прежде глава МИД Германии Хайко Маас предупреждал о том, что ФРГ не даст Афганистану «больше ни цента» в случае захвата власти талибами. Он добавил, что Берлин «ежегодно выделял стране по €430 млн», а на 2021 год было заложено €250 млн.

Напомним, что ранее ООН призвала к созданию инклюзивного правительства в Афганистане. В ООН призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и созданию путем всеобъемлющих переговоров нового правительства, в которое должны входить женщины.