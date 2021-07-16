Германия пришлет 10 полицейских для охраны границы Литвы с Беларусью – А. Билотайте

Германия пришлет десять полицейских для охраны границы Литвы с Беларусью, говорит министр внутренних дел Агне Билотайте, которая в четверг участвует в неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел Евросоюза (ЕС).
«Представители Германии понимают, что Литве нужна срочная помощь, поэтому пришлют для охраны границы в качестве подкрепления 10 сотрудников полиции», — сообщила в фейсбуке министр.
Она также пишет, что попросила у Германии помощи материалами и различными средствами для улучшения условий приема мигрантов.
«Нам остается только согласовать наши потребности, и Германия пообещала предоставить помощь», — пишет А. Билотайте.
Охрану границы с Беларусью, которая является и внешней границей ЕС, в Литве сейчас помогают обеспечивать полицейские Эстонии и представители Европейского агентства охраны границ и береговых линий Frontex.
В последнее время Литва сталкивается с возросшей нелегальной миграцией через границу с Беларусью, среди мигрантов преобладают граждане Ирака и стран Африки.
Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.