Германия привьет всех граждан до конца лета и поделится вакциной

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Правительство Германии планирует до конца лета привить от коронавируса всех граждан страны. А поскольку заказано достаточно препаратов, то частью из них власти могут поделиться с другими странами, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Reuters.

По словам политика, у Германии будет такая возможность после третьего квартала.

Меркель добавила, что, хотя новые варианты коронавируса являются серьезной причиной для беспокойства, недавно разработанные вакцины можно относительно быстро адаптировать для защиты людей от мутаций.