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Германия продлевает режим чрезвычайной ситуации по пандемии

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«Чрезвычайная эпидемическая ситуация государственного значения продлевается». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с таким заголовком вышли ведущие немецкие газеты, сообщая, таким образом, обществу о последнем решении бундестага.

Накануне в законодательном органе страны состоялось голосование, в ходе которого за продление проголосовали 325 депутатов, 253 депутата проголосовали против, и еще пятеро воздержались.

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать до конца ноября. Если парламент не продлит срок действия чрезвычайной эпидемической ситуации в стране, то он автоматически истечет.

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Чрезвычайная ситуация, согласно федеральному закону, вводится, «если существует серьезный риск для здоровья населения на всей территории Федеративной Республики Германии».

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