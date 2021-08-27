Германия продлевает режим чрезвычайной ситуации по пандемии

«Чрезвычайная эпидемическая ситуация государственного значения продлевается». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с таким заголовком вышли ведущие немецкие газеты, сообщая, таким образом, обществу о последнем решении бундестага.

Накануне в законодательном органе страны состоялось голосование, в ходе которого за продление проголосовали 325 депутатов, 253 депутата проголосовали против, и еще пятеро воздержались.

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать до конца ноября. Если парламент не продлит срок действия чрезвычайной эпидемической ситуации в стране, то он автоматически истечет.