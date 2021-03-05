Германия продлила режим эпидемии национального масштаба до 30 июня

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Парламент Германии до 30 июня продлил действие режима эпидемии национального масштаба, который ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Бундестага.

Режим позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и палаты федеральных земель. За его продление проголосовали 368 парламентариев, против выступило 293 человека.