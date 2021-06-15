Германия расследует инцидент между немецкими военными в Литве – ВС Литвы

«Мы знаем, что расследование ведется, что такой инцидент был (…) У нас нет возможностей ознакомиться с расследованием, это их национальное дело», – сказала она.

Р. Монтвиде добавила, что жалобы в литовскую полицию на инцидент не поступало.

«Какой-либо жалобы не было, полиция не вмешивалась», – сказала она.

Как сообщило в понедельник германское издание Der Spiegel, инцидент между немецкими военными, мог произойти в апреле в литовской Рукле, а после него несколько немецких военных были отправлены домой.

В Батальоне Сил передового базирования НАТО в Литве служат 1,2 тыс. военных, в основном – немцы.