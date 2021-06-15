Германия расследует инцидент между немецкими военными в Литве – ВС Литвы

Германия расследует инцидент между немецкими военными в Литве, когда во время вечеринки по данным СМИ, скандировались антисемитские песни, также есть подозрения в сексуальных домогательствах.
Об этом во вторник информировала BNS представитель вооруженных сил (ВС) Литвы по связям с общественностью, капитан Рута Монтвиле.
«Мы знаем, что расследование ведется, что такой инцидент был (…) У нас нет возможностей ознакомиться с расследованием, это их национальное дело», – сказала она.
Р. Монтвиде добавила, что жалобы в литовскую полицию на инцидент не поступало.
«Какой-либо жалобы не было, полиция не вмешивалась», – сказала она.
Как сообщило в понедельник германское издание Der Spiegel, инцидент между немецкими военными, мог произойти в апреле в литовской Рукле, а после него несколько немецких военных были отправлены домой.
В Батальоне Сил передового базирования НАТО в Литве служат 1,2 тыс. военных, в основном – немцы.