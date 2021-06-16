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Германия расследует инцидент между немецкими военными в Литве, которые во время вечеринки, по данным СМИ, скандировали антисемитские лозунги; также есть подозрения в сексуальных домогательствах.

Об этом BNS информировала представитель Вооруженных сил Литвы по связям с общественностью капитан Рута Монтвиле.