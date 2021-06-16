Германия расследует инцидент между немецкими военными в Литве, которые во время вечеринки, по данным СМИ, скандировали антисемитские лозунги; также есть подозрения в сексуальных домогательствах.
Об этом BNS информировала представитель Вооруженных сил Литвы по связям с общественностью капитан Рута Монтвиле.
«Мы знаем, что расследование ведется, что такой инцидент был. У нас нет возможности ознакомиться с материалами дела, это их национальная прерогатива», – сказала она.
Р. Монтвиле добавила, что жалоба в Литовскую полицию на инцидент не поступала.
«Какой-либо жалобы не было, полиция не вмешивалась», – сказала она.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ