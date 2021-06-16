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Германия расследует инцидент

Фото pixabay.com

Германия расследует инцидент между немецкими военными в Литве, которые во время вечеринки, по данным СМИ, скандировали антисемитские лозунги; также есть подозрения в сексуальных домогательствах. 

Об  этом BNS информировала представитель Вооруженных сил Литвы по связям с общественностью капитан Рута Монтвиле.

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«Мы знаем, что расследование ведется, что такой инцидент был. У нас нет возможности ознакомиться с материалами дела, это их национальная прерогатива», – сказала она.

Р. Монтвиле  добавила, что жалоба в Литовскую полицию на инцидент не поступала.

«Какой-либо жалобы не было, полиция не вмешивалась», – сказала она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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