Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Германия с 1 октября отменяет бесплатные тесты на COVID-19 для невакцинированных взрослых. Детей в возрасте до 17 лет продолжат тестировать бесплатно, пишет немецкий журнал Focus.

Бесплатное тестирование будет распространяться только на четыре группы людей, а также на детей в возрасте от 12 до 17 лет и беременных женщин до конца года.

В эти группы входят люди, которым нельзя делать прививку по состоянию здоровья; у которых нет рекомендаций по вакцинации, например, детям до двенадцати лет; которые имеют типичные для COVID-19 симптомы и которые имеют тесный контакт с пациентами из группы высокого риска, например, в секторе здравоохранения и ухода.