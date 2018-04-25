Германия с 16 мая смягчает контроль на границах с соседними странами

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Германия с 16 мая начнет ослаблять контроль на границах с соседними странами, сообщает Deutsche Welle.

Как заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, страна ослабит пограничный контроль с Францией, Швейцарией и Австрией. Также будут отменены жесткие меры на границах с Люксембургом и Данией. При этом будет осуществляться выборочный контроль. Полностью границы Германии откроются к 15 июня при условии, что к тому времени эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не ухудшится.

Ранее, с 16 марта, Германия де-факто закрыла границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией, а позднее с Бельгией, Нидерландами, Польшей и Чехией. Пересекать ее могут только люди, которые регулярно ездят на работу в приграничных районах. Сохранена также свобода передвижения товаров.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.