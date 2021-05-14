Германия смягчила правила въезда для COVID-вакцинированных

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В Германии смягчили правила въезда для полностью привитых от коронавируса признанными в Евросоюзе вакцинами и уже переболевших COVID-19. Об этом сообщает Deutsche Welle.

С сегодняшнего дня указанным категориям отменили обязательную самоизоляцию и тестирование по прибытию в Германию. Правила применяются к тем, кто полностью привился вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

При этом исключение введено для граждан, которые прибывают в Германию из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных штаммов COVID-19.

Кроме того, от карантина будут освобождаться и те, кто прибыл из регионов с низким уровнем распространения вируса, где показатель заболеваемости от 50 до 200 за последние 7 дней на 100 тысяч населения, однако они должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

Все остальные прибывшие должны будут отправиться на карантин и через пять дней сдать тест на COVID.

Напомним, что ранее вакцинированных людей в Германии освободили от ограничений. Люди, получившие прививку от коронавируса, не обязаны соблюдать ограничения по числу контактов, а также их больше не касается теперь комендантский час.