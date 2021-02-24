Германия столкнулась с третьей волной пандемии — Меркель

Фото pixabay.com

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии. Такое мнение она выразила во вторник во время заседания фракции ХДС / ХСС в Бундестаге, сообщает ТАСС.

«Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной», — приводят слова федерального канцлера журналисты.