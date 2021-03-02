Германия усилит контроль на границе с Францией

ТАСС со ссылкой на сообщение издания Spiegel пишет, что власти Германии решили рассматривать французский департамент Мозель как зону широкого распространения южноафриканского штамма коронавируса, в связи с чем контроль на границе между странами будет ужесточён.
Решение вступает в силу со 2 марта. Прибывающие в Германию с территории Мозеля (административный центр — Мец) должны предъявить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный максимум за 48 часов до поездки.
Также временно прекращаются ж/д, авиа- и автобусные перевозки между Мозелем и Германией.tourister.ru