Германия усилит контроль на границе с Францией

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ТАСС со ссылкой на сообщение издания Spiegel пишет, что власти Германии решили рассматривать французский департамент Мозель как зону широкого распространения южноафриканского штамма коронавируса, в связи с чем контроль на границе между странами будет ужесточён.

Решение вступает в силу со 2 марта. Прибывающие в Германию с территории Мозеля (административный центр — Мец) должны предъявить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный максимум за 48 часов до поездки.