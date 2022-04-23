Германия уже готовится к «омикроновой» осени

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Вакцина, приспособленная под вариант коронавируса «омикрон», будет применяться по всей Германии начиная с сентября, сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. «Мы закупаем вакцину, которая защищает от омикрон-варианта. Она ожидается в сентябре», — сказал он в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам Лаутербаха, постоянное появление новых вариантов вируса SARS-CoV-2, «означает, что нам все сложнее готовиться к мутациям». «Вполне возможно, что мы получим очень заразный омикрон-вариант, который будет столь же смертоносным, как и «дельта». Это было бы абсолютно убийственным вариантом», — отметил министр. Он не исключил, что осенью придется вновь вводить обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях.

Показатель заражаемости коронавирусом в ФРГ снижается

Между тем заболеваемость коронавирусом в Германии продолжила снижаться в пасхальные выходные. Семидневный коэффициент заражаемости на утро 17 апреля составил 834,3 случая на 100 тысяч жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Днем ранее значение индикатора равнялось 876,5 случая, а неделю назад — 1097,9 случая.

По данным RKI, в течение истекших суток было зафиксировано 39 784 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 23 416 663 человека, излечились — 19,88 млн. Кроме того, за прошедшие 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий в ФРГ скончались 13 пациентов. С начала пандемии в стране зафиксировано 132 942 летальных исхода, связанных с ковидом.

Данные, публикуемые в праздничные дни, обычно ниже реальных показателей из-за меньшего числа проводимых тестов и неполной информации, поступающей от органов здравоохранения на местах, отмечают в RKI.

Вакцинация от COVID-19 в ФРГ

К 14 апреля в Германии сделано 172,5 млн прививок от COVID-19. 76,1 процента жителей страны привиты полностью, а 59,1 процента населения уже получили бустерную дозу вакцины.