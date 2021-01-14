Германия ужесточила правила въезда из стран риска

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В Германии будут требовать отрицательный анализ на коронавирус от людей, которые приезжают из стран с особенно высоким риском заражения. Соответствующие правила приняло Федеральное правительство Германии, сообщает DW.

Теперь прибывшим в Германию из стран с особенно высоким риском заражения или оттуда, где выявлено распространение новых вариантов коронавируса, придется еще до въезда в ФРГ предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Результаты этого теста можно будет предоставлять авиакомпаниям, пояснили в Берлине.