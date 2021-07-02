Германия в 2022 году намерена закупить вакцины от коронавируса почти на 4 млрд евро

Минздрав Германии планирует в следующем году потратить 3,9 млрд евро на закупку 200 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщила газета Handelsblatt, передает ТАСС.

«На каждого жителя ФРГ будет приходиться в среднем более двух доз», — говорится в сообщении. Такой шаг поможет подготовиться к появлению новых мутаций вируса и возможным сбоям в поставках вакцины.