Германия вновь заявляет об открытии дверей для мигрантов

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По итогам встречи со своим немецким коллегой министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности его страны содействовать в размещении мигрантов, прибывающих на лодках и шхунах на берега Аппенин.

Как передает АЗЕРТАДЖ, гость из Италии похвалил хозяйку площадки — Германию — за то, что та всегда первая откликается на призыв о помощи. «Другим странам следует брать с нее пример. Мы надеемся, что и они проявят солидарность в решении проблемы незаконной миграции», — сказал на совместном брифинге находящийся в Берлине глава МИД Италии.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас выразил мнение, что европейским странам необходимо выработать единые механизмы на основе солидарности при решении вопросов миграции и основываясь на принципе равного разделения ответственности. «Необходимо проявить солидарность с такими государствами, как Италия, которая первой принимает удар», — сказал Маас, отметив, что Риму часто приходится в одиночку справляться с трудностями.

При этом немецкий министр заявил о готовности его страны принять до четверти нелегалов, оказавшихся в Италии после их спасения в море.