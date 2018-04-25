Германия возобновляет возвращение беженцев в другие страны ЕС

Германия будет вновь возвращать беженцев и мигрантов в другие государства Европейского Союза в соответствии с Дублинским соглашением. Это подтвердило министерство внутренних дел ФРГ в ответ на запрос агентства dpa.

Дублинский регламент предполагает, что мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза. В связи с этим власти Германии вправе высылать их в соответствующие государства для соблюдения данного положения.

«В соответствии с отменой ограничений на трансграничный проезд, а также предупреждения о поездках в ЕС, перемещение с целью передачи определенных лиц тоже возобновляется», — подчеркивается в заявлении МВД ФРГ. Этот процесс был приостановлен 23 марта из-за пандемии коронавируса.

Возобновление процедуры проходит поэтапно

Возобновление процедуры проходит поэтапно. На первом этапе речь идет о выдаче беженцев в соседние с ФРГ государства, их перевозка осуществляется автотранспортом. Затем — в более отдаленные страны — участницы Дублинского соглашения, причем воздушным путем и «преимущественно чартерными рейсами».

Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, принимаются необходимые превентивные меры. У кого проявляются симптомы инфицирования либо существует лабораторное подтверждение заболевания, тот сможет остаться в Германии до полного выздоровления.

Приток беженцев в Евросоюз, — после вызванного коронавирусом заметного снижения в апреле, — в мае вновь резко усилился. В минувшем месяце Европейская погранслужба Frontex зафиксировала почти 4300 случаев несанкционированного перехода границ ЕС на главных миграционных маршрутах — почти втрое больше, чем в апреле, сообщили 14 июля издания группы Funke со ссылкой на статистику.