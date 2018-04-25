Германия вводит обязательный тест для всех прибывающих из отпусков

Статистика по коронавирусу в ФРГ оказалась тревожной. Как передает АЗЕРТАДЖ, в связи с растущим числом заболеваний министр здравоохранения страны Йенс Шпан провел пресс-конференцию, на которой сказал, что с субботы (8 августа) тест на коронавирус для тех, кто прибывает из стран, не входящих в ЕС, станет обязательным.

«Число носителей ковида снова растет», — предупредил он.

В эти дни в Германии заканчиваются каникулы, люди возвращаются из отпусков. Значит, в страну «привезут» коронавирус и из-за рубежа, предупредил министр. Поэтому всех, кто прибывает из стран, не входящих в ЕС, будут в обязательном порядке тестировать на ковид. Экспресс-лаборатории будут работать в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах.