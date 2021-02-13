Германия вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией

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«Интерфакс» со ссылкой на заявление МВД Германии сообщает, что власти ФРГ с 14 февраля вводят пограничный контроль с Чехией и Австрией из-за коронавируса.

Решение принято в связи с тем, что федеральная земля Австрии Тироль и Чехия классифицируются властями Германии зоны мутировавшего коронавируса. Введение контроля на границе с этими двумя странами позволит пресечь проникновение новых штаммов в Германию.