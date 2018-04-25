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Германия выделила €1 млн пострадавшим от войны на Донбассе

Фото из открытых источников

Германия выделила один миллион евро для поддержки пострадавших от войны на Донбассе украинцев. Об этом сообщили в посольстве Германии в Украине, передает Европейская правда.

«Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в текущем году, грантом в размере 1 млн евро», — говорится в сообщении.

Таким образом, УВКБ ООН сможет продолжать свои мероприятия по гуманитарной помощи, предназначенные для людей на востоке Украины, которые страдают от конфликта по обе стороны линии разграничения.

К таким мероприятиям относятся ремонт и подготовка к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в районе конфликта, социальная поддержка общин, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры в пунктах пересечения линии разграничения и консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов.

По объемам своего финансирования гуманитарных проектов и программ в размере более 110 млн евро с 2014 года (17 млн евро в текущем году) Германия вместе с ЕС является главным гуманитарным партнером Украины.

korrespondent.net

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