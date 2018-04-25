Германия выплатит компенсации уволенным из армии геям

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Кабинет министров Германии одобрил закон, согласно которому уволенным из армии ФРГ геям и лесбиянкам, подвергшимся дискриминации из-за своей ориентации, выплатят денежные компенсации. Также они смогут пройти реабилитацию. Законопроект был был принят в среду, 25 ноября, пишет AP.

Двумя месяцами ранее министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла извинения за десятилетия дискриминации.

Сообщается, что каждый пострадавший (а их, по оценкам экспертов, наберется около тысячи человек) получит денежную сумму в размете трех тысяч евро.