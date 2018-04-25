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Германия выплатит компенсации уволенным из армии геям

Фото pixabay.com

Кабинет министров Германии одобрил закон, согласно которому уволенным из армии ФРГ геям и лесбиянкам, подвергшимся дискриминации из-за своей ориентации, выплатят денежные компенсации. Также они смогут пройти реабилитацию. Законопроект был был принят в среду, 25 ноября, пишет AP.

Двумя месяцами ранее министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла извинения за десятилетия дискриминации.

Сообщается, что каждый пострадавший (а их, по оценкам экспертов, наберется около тысячи человек) получит денежную сумму в размете трех тысяч евро.

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Также формально будут отменены все приговоры трибунала, вынесенные по ст. 175 УК Германии о гомосексуальных сношениях по взаимному согласию. Отмечается, что наказания были отменены еще в 1994 году, но в немецкой армии ФРГ вплоть до 2000 года действовали приказы, которые не давали гомосексуалистам продвинуться по карьерной лестнице.

«Я знаю, что мы не можем компенсировать личную обиду, которую они понесли, но с отменой приговоров и выплатой единовременной компенсации мы хотим послать сигнал о возмещение ущерба, чтобы восстановить достоинство этих людей, которые ничего не хотели, кроме как служить Германии», — сказала Крамп-Карренбауэр.

Ранее считалось, что военнослужащие нетрадиционные ориентации «создают угрозу поддержанию армейской дисциплины».

korrespondent.net

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