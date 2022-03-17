Германия выступила против отправки миротворцев НАТО в Украину

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин против отправки миротворческой миссии НАТО в Украину.
Об этом сообщает издание il Fatto Quotidiano. По его словам, это красная линия.
«Никакие военные и персонал НАТО не должны входить на территорию Украины. У нас есть четкая красная линия в этом вопросе», — заявил Хебестрейт, отвечая на вопрос о миротворческой миссии НАТО, предложенной Польшей.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости вооруженной миротворческой миссии НАТО в Украине.unian.net
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