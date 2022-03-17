Германия выступила против отправки миротворцев НАТО в Украину

Фото pixabay.com

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин против отправки миротворческой миссии НАТО в Украину.

Об этом сообщает издание il Fatto Quotidiano. По его словам, это красная линия.

«Никакие военные и персонал НАТО не должны входить на территорию Украины. У нас есть четкая красная линия в этом вопросе», — заявил Хебестрейт, отвечая на вопрос о миротворческой миссии НАТО, предложенной Польшей.