Германия выступила против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его страна выступила против предложения лидера США Дональда Трампа вернуть Россию в Большую семерку (G7). Об этом сообщает газета Rheinische Post.

По словам Мааса, исключение России из этого формата было связано с аннексией Крыма и ситуацией на востоке Украины.

«Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Также, глава МИД Германии заявил, что также не согласен с предложением пригласить другие страны на саммит G7.

«Мы считаем нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12», — подчеркнул он.

Саммит Большой семерки в текущем году был запланирован на июнь, однако позднее американский президент отложил его по меньшей мере до сентября и заявил, что хотел бы провести этот саммит в расширенном формате — при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал свою инициативу по участию РФ во встрече Большой семерке. По его мнению, приглашение России на саммит Большой семерки помогло бы облегчить решение многих проблем.