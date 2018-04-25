Германия законодательно закрепит за гражданами право на дистанционную работу

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Эпидемия COVID-19 повлияла и на законотворчество. К примеру, дистанционная работа прошла неожиданное тестирование и некоторым даже понравилась. Теперь уже звучат голоса законодательно ее закрепить.

Как передает АЗЕРТАДЖ, правительство ФРГ планирует теперь законодательно предоставить сотрудникам право выбора: работать удаленно (если это возможно) или в офисе.

Об этом, как передают немецкие СМИ, сообщили в Министерстве труда страны.

Напомним, что в Германии количество работников, перешедших на дистанционный режим работы, возросло с 18 проц до 25. И теперь правительство совместно с профсоюзами взялось отстаивать права этих работников.

Министр труда страны сообщил, что подаст изменения на утверждение в бундестаг уже осенью 2020 года. По его мнению, работник должен иметь свободу выбора, и если деятельность позволяет, то при желании сотрудник может работать дома. Реформа также предусматривает возможность выбора посещать офис несколько раз в неделю. Законопроект также будет предусматривать принудительный переход на удаленную работу.