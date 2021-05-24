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Германия запретила въезд из Великобритании

Photo by DeltaNewsHub on Foter.com / CC BY

«Интерфакс» пишет, что власти Германии ввели запрет на въезд из Великобритании. Это произошло после того, как немецкий Минздрав включил Британию в список стран, в которых распространены потенциально опасные штаммы COVID-19.

Запрет не касается граждан Германии, а также её резидентов и членов их семей — супругов и детей до 18 лет, но только в случае, когда вся семья путешествует вместе. Также въезд разрешат тем, кто прибывает по серьёзным причинам, таким как потеря родственника. Но все въезжающие обязаны соблюдать 14-дневный карантин, даже при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

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По информации The Guardian, в Великобританию был завезён «индийский» штамм COVID-19, он получил распространение в местах проживания выходцев из стран Южной Азии. Однако премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что вакцины, предлагаемые гражданам страны, эффективны против новых штаммов.

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