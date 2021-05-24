Германия запретила въезд из Великобритании

«Интерфакс» пишет, что власти Германии ввели запрет на въезд из Великобритании. Это произошло после того, как немецкий Минздрав включил Британию в список стран, в которых распространены потенциально опасные штаммы COVID-19.

Запрет не касается граждан Германии, а также её резидентов и членов их семей — супругов и детей до 18 лет, но только в случае, когда вся семья путешествует вместе. Также въезд разрешат тем, кто прибывает по серьёзным причинам, таким как потеря родственника. Но все въезжающие обязаны соблюдать 14-дневный карантин, даже при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.