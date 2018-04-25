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Германия запретит пластиковые пакеты с 2020 года

Фото pixabay.com

Министерство охраны окружающей среды Германии разработало законопроект, запрещающий даже биоразлагаемые пакеты уже с 2020 года. За нарушения торговцам будет грозить штраф до 100 тысяч евро. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Bild и dpa в пятницу, 6 сентября.

Цель законопроекта — изъять из сферы торговли любые пластиковые пакеты, в том числе биоразлагаемые. По словам министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свеньи Шульце (Svenja Schulze), слова которой приводит издание dpa, подобные пакеты перегнивают отнюдь не точно так же, как настоящие биоотходы.

За нарушение правил магазинам будут грозить штрафы в размере до 100 тысяч евро.

По сообщению Bild, исключение будет сделано для прочных многразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов, поскольку их запрет, по мнению авторов законопроекта, может привести лишь к большему расточительству.

Разработанный министерством законопроект отправлен на согласование профильным ведомствам и может вступить в силу уже в первом полугодии 2020 года. За ним последует шестимесячный переходный период для ликвидации запасов уже имеющихся пластиковых пакетов.

Еще в 2016 году представители торговли и правительства ФРГ договорились сократить использование пластиковых пакетов. С тех пор многие магазины либо полностью отказались от них, либо взимают за них плату у покупателей. Это привело к снижению спроса на пластиковые пакеты: если в 2016 году на каждого покупателя приходилось 45 пластиковых пакетов, то в 2018 году — 24.

Таким образом, Германия уже выполнила установленный ЕС норматив, согласно которому к концу 2025 года на каждого человека не должно приходиться более 40 пакетов в год.

korrespondent.net

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