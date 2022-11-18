Германия завершила строительство первого терминала для СПГ

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В Германии завершилось строительство первого в стране мобильного терминала по приему судов со сжиженным природным газом (СПГ) в северном городе Вильгельмсхафен. Об этом сообщило агентство DPA .

Этот терминал примет первый танкер в январе 2023 года, а компанией-оператором станет энегетическая компания Uniper. К нему смогут причаливать плавучие регазификационные установки (FSRU), через них топливо уже будет закачиваться в газовую инфраструктуру Германии. Его мощность – 7,5 млрд кубометров в год.