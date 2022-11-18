Германия завершила строительство первого терминала для СПГ

В Германии завершилось строительство первого в стране мобильного терминала по приему судов со сжиженным природным газом (СПГ) в северном городе Вильгельмсхафен. Об этом сообщило агентство DPA .
Этот терминал примет первый танкер в январе 2023 года, а компанией-оператором станет энегетическая компания Uniper. К нему смогут причаливать плавучие регазификационные установки (FSRU), через них топливо уже будет закачиваться в газовую инфраструктуру Германии. Его мощность – 7,5 млрд кубометров в год.
Известно, что Германия планирует построить к концу 2023 года семь мобильных терминалов по приему СПГ на побережьях Северного и Балтийского морей. Их суммарная мощность – более 30 млрд кубометров.
Параллельно с этим ведется планирование трех стационарных терминалов – их запустят в 2025-2026 годах.
Напомним, в мае 2022 года Германия начала строить терминал в Вильгельмсхафене для СПГ. Тогда планировалось, что работы займут 10 месяцев.freecity.lv