GetJet Airlines начала выполнять полеты в Канаде

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Авиаперевозчик GetJet Airlines подписал договор с канадской авиакомпанией Sunwing Airlines и начал выполнять полеты в Канаде.

Это первые шаги компании на рынке американского континента, говорится в сообщении GetJet Airlines.

«Канада – давно планировавшееся стратегическое направление, к которому мы долго готовились. Поскольку до этой поры мы осуществляли полеты только в Европе, это партнерство укрепит наши позиции в международном масштабе. В будущем планируется продолжать развитие и в других странах Северной Америки», – сказал для пресс-релиза гендиректор GetJet Airlines Дарюс Вилтракис.

Полеты по заказу Sunwing Airlines компания GetJet Airlines начала выполнять в конце августа на рассчитанном на 150 мест самолете Airbus A319.

Компания также сообщает, что в этом году обновила свой парк самолетов, который за два последних года вырос до 17 самолетов.