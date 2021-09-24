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ГИБАЭ еще раз призвала Беларусь решать проблемы БелАЭС

Фото РУП «Белорусская АЭС»

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы (ГИБАЭ) еще раз призывает Беларусь как можно скорее решать проблемы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Как сообщает инспекция, большинство уже давно поднятых проблем с безопасностью до сиз пор не решены.

«В прогрессивных странах самое большое внимание уделяется обеспечению ядерной безопасности, а не соблюдению сроков графика строительства. К сожалению, приоритеты у Беларуси совсем другие, это говорит о низком уровне культуры безопасности и вызывает огромную обеспокоенность безопасностью», – сказал для пресс-релиза начальник ГИБАЭ Михаилас Демченка.

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Инспекция в минувшую пятницу выслала Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси еще одно письмо, в котором подчеркивает необходимость остановить деятельность первого энергоблока и строительство второго энергоблока.

ГИБАЭ напомнила, что все еще ждет ответов на вопросы, связанные с выбором и оценкой площадки, устойчивостью оборудования БелАЭС к сейсмическим событиям и воздействую падения большого коммерческого самолета, выполнением рекомендаций по стресс-тестам и др. проблемами.

«Поскольку сейчас первый энергоблок АЭС остановлен, время ремонта можно было бы использовать на и на все остальные работы по повышению безопасности», – сказал М. Демченка.

Литва является самым активным критиком осуществляемого у ее границы проекта БелАЭС. Минск отклоняет обвинения по поводу пробелов в безопасности на станции.

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