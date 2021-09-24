ГИБАЭ еще раз призвала Беларусь решать проблемы БелАЭС

Фото РУП «Белорусская АЭС»

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы (ГИБАЭ) еще раз призывает Беларусь как можно скорее решать проблемы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Как сообщает инспекция, большинство уже давно поднятых проблем с безопасностью до сиз пор не решены.

«В прогрессивных странах самое большое внимание уделяется обеспечению ядерной безопасности, а не соблюдению сроков графика строительства. К сожалению, приоритеты у Беларуси совсем другие, это говорит о низком уровне культуры безопасности и вызывает огромную обеспокоенность безопасностью», – сказал для пресс-релиза начальник ГИБАЭ Михаилас Демченка.