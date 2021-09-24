ГИБАЭ еще раз призвала Беларусь решать проблемы БелАЭС

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы (ГИБАЭ) еще раз призывает Беларусь как можно скорее решать проблемы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
Как сообщает инспекция, большинство уже давно поднятых проблем с безопасностью до сиз пор не решены.
«В прогрессивных странах самое большое внимание уделяется обеспечению ядерной безопасности, а не соблюдению сроков графика строительства. К сожалению, приоритеты у Беларуси совсем другие, это говорит о низком уровне культуры безопасности и вызывает огромную обеспокоенность безопасностью», – сказал для пресс-релиза начальник ГИБАЭ Михаилас Демченка.
Инспекция в минувшую пятницу выслала Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси еще одно письмо, в котором подчеркивает необходимость остановить деятельность первого энергоблока и строительство второго энергоблока.
ГИБАЭ напомнила, что все еще ждет ответов на вопросы, связанные с выбором и оценкой площадки, устойчивостью оборудования БелАЭС к сейсмическим событиям и воздействую падения большого коммерческого самолета, выполнением рекомендаций по стресс-тестам и др. проблемами.
«Поскольку сейчас первый энергоблок АЭС остановлен, время ремонта можно было бы использовать на и на все остальные работы по повышению безопасности», – сказал М. Демченка.
Литва является самым активным критиком осуществляемого у ее границы проекта БелАЭС. Минск отклоняет обвинения по поводу пробелов в безопасности на станции.