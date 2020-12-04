  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Эпидемиологи: 86% подтвержденных в Литве случаев коронавируса - расследованы

Подробнее...
default image
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Подробнее...
default image
Важнейший урок пандемии – экономия, свидетельствует опрос

Подробнее...
default image
Глава ООН призвал к глобальной солидарности в борьбе с COVID-19

Подробнее...
default image
С середины декабря меняется расписание поездов

Подробнее...
default image
Две трети школьников в мире не имеют доступа к интернету - ООН

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом не улучшается, будут пересмотрены условия карантина

Подробнее...
default image
В ЕС одобрили утверждение аналога "акта Магнитского"

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа отклонил две кандидатуры на пост министров

Подробнее...
default image
В НАТО назвали главные военные угрозы до 2030 года

Подробнее...
default image
КНБО сейма организует пересмотр Стратегии национальной безопасности

Подробнее...
вакцина
В ВОЗ рассматривают вопрос ввода электронных сертификатов о вакцинации

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с И. Шимоните формирование правительства

Подробнее...
default image
В Англии отменят карантин при въезде в страну, но не всем

Подробнее...
default image
Снова рекордный прирост новых случаев коронавируса за сутки - 2514

Подробнее...
default image
ГИБАЭ: Литва не получила ответов Минска о системе охлаждения на БелАЭС

Подробнее...
default image
Беларусь расширила список стран, въезжающим из которых надо соблюдать карантин

Подробнее...
default image
В Латвии из-за коронавируса продлили до 11 января режим ЧП

Подробнее...
Ландсьергис
Г. Науседа ожидал бы от Г. Ландсбергиса преемственности внешней политики

Подробнее...
default image
"Аграрий" Й. Ярутис избран седьмым вице-председателем сейма

Подробнее...
default image
Стало известно место проведения будущего саммита G20

Подробнее...
default image
Приоритеты Г. Науседы и А. Анушаускаса в сфере обороны совпадают

Подробнее...
default image
ООН: международный режим контроля над вооружениями висит на волоске

Подробнее...
default image
До конца декабря сейм Литвы будет готов к удаленной работе – спикер

Подробнее...
default image
В России начинают массовую вакцинацию от COVID-19

Подробнее...
default image
В ноябре число заражений COVID-19 выросло в 4 раза– НЦОЗ

Подробнее...
default image
Власти Франции проверят 76 мечетей, подозреваемых в сепаратизме

Подробнее...
default image
В ЕС обеспокоены ростом антисемитских настроений на фоне пандемии

Подробнее...
default image
В Литве предлагают увеличить штрафы за уклонение от военной службы

Подробнее...
default image
Комитет сейма создаст концепцию контроля над разведкой – Л. Касчюнас

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс призывает коллег по НАТО уделять больше внимания Украине, Грузии

Подробнее...
default image
В ООН сообщили, сколько людей живут в рабстве

Подробнее...
default image
В Австрии начали массовое тестирование на COVID-19

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: надеемся, что вакцина от COVID-19 поступит в Литву до конца декабря

Подробнее...
default image
Рекордное количество новых случаев COVID-19 - 2450, умерло 17 человек

Подробнее...
default image
Парламенту будут представлены новые поправки о его удаленной работе

Подробнее...
default image
В Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса

Подробнее...
default image
В Австралии от лесных пожаров пострадал остров из списка ЮНЕСКО

Подробнее...
default image
Правительство одобрило приобретение вакцины от коронавируса у компании Moderna

Подробнее...
default image
Каникулы в школах не начнутся раньше, всеобщего дистанционного обучения не будет

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

ГИБАЭ: Литва не получила ответов Минска о системе охлаждения на БелАЭС

Фото из открытых интернет-источников

Литва не получила ответов Минска о состоянии системы охлаждения первого блока Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, после того, как на ней, вероятно, случился инцидент. Минск утверждает, что не было особых или чрезвычайных происшествий.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБАЭ) Литвы сообщила, что в ближайшее время еще раз планирует обратиться в Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с призывом предоставить информацию о нерядовых инцидентах, включая и те, которые могут вызывать озабоченность у общественности. 

По информации ГИБАЭ, на поданный ею запрос белорусское министерство ответило, что в момент загрузки топлива не было событий, которые бы можно было квалифицировать как особые или чрезвычайные. 

реклама

Об инциденте сообщил портал ecohome-ngo.ny, опубликовав заявление Белорусской антиядерной кампании, сотрудничающей по вопросам безопасности БелАЭС. По сообщению, «при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие (ЧП). Из-за неоткрытого клапана  при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора».

«Скорее всего, произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии — его вместо этого пытаются починить. Таким образом, мы имеем «горячий» реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения», – говорится в заявлении. 

Это не первый инцидент на БелАЭС за последнее время. Станция, подключенная к системе электропередачи третьего ноября и остановившаяся 8 ноября, возобновила работу после полуторанедельного перерыва – 19 ноября.

После инцидента 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что на станции турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС и опасности не представляет, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет. 

Девятнадцатого ноября Минэнерго Беларуси подтвердило агентству новостей «БЕЛТА», что первый реактор вновь подключен к сети после замены трансформаторов напряжения и прочих работ. 

Недавно ГИБАЭ потребовала от европейских регуляторов безопасности атомной энергетики остановить деятельность БелАЭС и как можно быстрее решить проблемы атомной безопасности на этой станции. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.