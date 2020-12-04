ГИБАЭ: Литва не получила ответов Минска о системе охлаждения на БелАЭС

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Литва не получила ответов Минска о состоянии системы охлаждения первого блока Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, после того, как на ней, вероятно, случился инцидент. Минск утверждает, что не было особых или чрезвычайных происшествий.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБАЭ) Литвы сообщила, что в ближайшее время еще раз планирует обратиться в Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с призывом предоставить информацию о нерядовых инцидентах, включая и те, которые могут вызывать озабоченность у общественности.

По информации ГИБАЭ, на поданный ею запрос белорусское министерство ответило, что в момент загрузки топлива не было событий, которые бы можно было квалифицировать как особые или чрезвычайные.