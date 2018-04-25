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TOP,Новости,Энергетика

ГИБАЭ Литвы призывает остановить подключение БелАЭС до повышения безопасности

Фото из открытых интернет-источников

Беларусь должна остановить работы по запуску первого реактора Белорусской АЭС в Островце, строительство которой завершается, пока не будут разрешены проблемы безопасности   станции, заявила Государственная Инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБАЭ) Литвы. 

«Инспекция считает, что остановка работ по запуску первого блока БелАЭС до разрешения проблем безопасности, выявленных специалистами ENSREG и другими международными экспертами, и пока не завершился проводимый ENSREG надзор за осуществлением национального плана действий по реализации результатов стресс-тестов, было бы демонстрацией  твердого лидерства в атомной безопасности и соблюдения  принципа:  безопасность — прежде всего», – сообщила инспекция. 

Инспекция продолжает ждать ответов на посланные ранее Беларуси запросы – в них поднимаются вопросы безопасности станции, связанные с выбором и оценкой площадки для строительства, сейсмоустойчивости АЭС и устойчивости в случае катастрофы большого самолета, реализации рекомендаций стресс-тестов, проблемы, связанные с прочими вопросами безопасности. 

ГИБАЭ еще раз отметила, что важно как можно быстрее реализовать все указанные раннее меры по повышению безопасности. ГИБАЭ обратилась в Министерство экстремальных ситуаций Беларуси и надеется в будущем своевременно получать всю важную информацию, связанную с деятельностью БелАЭС. 

Литва критикует безопасность проекта БелАЭС и готова бойкотировать электроэнергию с этой станции. Между тем, Беларусь отметает критику.  

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