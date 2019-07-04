Гибель российских моряков

Фото ТАСС/Илья Виноградов/Предоставлено фондом ВАРП

🔊 Воспроизвести

Первого июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота, при проведении батиметрических измерений возник пожар.

В результате погибли 14 моряков-подводников, из них семь — капитаны первого ранга, двое — Герои России. Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске, причины произошедшего устанавливаются.

Вышли в плавание из Петербурга

Уже известно, что команда была закреплена за военной частью в Санкт-Петербурге и в последнее плавание подводники отправилась из этого города. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что память о героях «всегда будет с нами».

Правительство Санкт-Петербурга свяжется с семьями погибших в Баренцевом море подводников, чтобы узнать их потребности и оказать необходимую помощь. «Мы сейчас находимся во взаимодействии с представителями ВМФ, ждем официальных документов от соответствующего ведомства, чтобы определиться с необходимой помощью со стороны города. Одновременно с этим стараемся выйти на связь с родственниками погибших, чтобы узнать их потребности. Помощь будет оказана в связи с пожеланиями конкретной семьи», — сказал ТАСС в среду председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков.

Погибшие подводники были выходцами из разных регионов России.

Что произошло

При пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников. Инцидент произошел 1 июля в российских водах Баренцева моря.

Пожар возник в ходе проведения батиметрических измерений. Первым из горящего отсека аппарата подводники эвакуировали гражданского представителя промышленности и задраили за ним люк. Моряки пытались не допустить распространения пожара и погибли в результате отравления продуктами горения. В военном ведомстве добавили, что очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды.

Как сообщили в Кремле, часть информации об инциденте является гостайной и не будет обнародована.

Что известно об экипаже

Как сообщили в Минобороны, среди погибших семь капитанов 1-го ранга: Денис Долонский, Николай Филин, Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин и Константин Сомов. На глубоководном аппарате вместе с ними погибли три капитана 2-го ранга: Александр Авдонин, Сергей Данильченко, Дмитрий Соловьев. Подполковник медицинской службы Александр Васильев и три капитана 3-го ранга Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев и Михаил Дубков также ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания.

Как отметили в военном ведомстве, «все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины». Путин подчеркнул, что это «большая потеря для флота, да и вообще для армии».

Гражданского специалиста спас капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Как сообщили в Минобороны, после этого он продолжил «бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа».

Всех погибших на глубоководном аппарате офицеров представят к госнаградам. Их семьям окажут необходимую помощь.

Как расследуют происшествие

Фото kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу потребовал провести тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Глава военного ведомства лично прибыл в Североморск для выяснения обстоятельств случившегося.

По факту гибели подводников военные следователи СК начали проверку. «По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Власти Мурманской области заявили о готовности оказать содействие Северному флоту в связи с гибелью подводников.

Что стало с аппаратом

Загоревшийся подводный аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В настоящее время он находится на военно-морской базе в Североморске.